На Волині харківські реставратори відновили ікону початку ХХ століття





Йдеться про ікону Святого Юрія Змієборця (Георгія Переможця), – розповів Юрій Велінець.



З його слів, відновленням ікони з квітня цього року займалися реставратори з Харківщини Артем Погрібний із донькою Мірою Погрібною, які зараз живуть у Нововолинську.



Ікона Юрія Змієборця потрапила на реставрацію з храму Казанської ікони Божої Матері, що в селі Гряди Володимирського району. Її вирішили відновлювати після того, як під час рентгенологічного дослідження виявили під першим шаром інше нижнє нашарування.



Зі слів Юрія Велінця, нижній шар ікони минулого століття був створений значно професійніше, на відміну від верхнього шару.



"Перша ікона намальована у 80 роках. Художник промалював всі ті самі риси, але менш якісно. Наприклад, обличчя було темне і в зморшках, елементи рук по іншому промальовані", – сказав співробітник історичного музею.



Вартість реставрації ікони Святого Юрія Змієборця з волинського храму, додав Юрій Велінець, ставить орієнтовно 6-7 тисяч гривень. Після завершальних робіт ікону повернуться назад до храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відновили оригінальний релігійний образ початку 20 століття, який був прихований під таким образом, нанесеним у 80-х роках.Йдеться про ікону Святого Юрія Змієборця (Георгія Переможця), – розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музеюЗ його слів, відновленням ікони з квітня цього року займалися реставратори з Харківщини Артем Погрібний із донькою Мірою Погрібною, які зараз живуть у Нововолинську.Ікона Юрія Змієборця потрапила на реставрацію з храму Казанської ікони Божої Матері, що в селі Гряди Володимирського району. Її вирішили відновлювати після того, як під час рентгенологічного дослідження виявили під першим шаром інше нижнє нашарування.Зі слів Юрія Велінця, нижній шар ікони минулого століття був створений значно професійніше, на відміну від верхнього шару."Перша ікона намальована у 80 роках. Художник промалював всі ті самі риси, але менш якісно. Наприклад, обличчя було темне і в зморшках, елементи рук по іншому промальовані", – сказав співробітник історичного музею.Вартість реставрації ікони Святого Юрія Змієборця з волинського храму, додав Юрій Велінець, ставить орієнтовно 6-7 тисяч гривень. Після завершальних робіт ікону повернуться назад до храму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію