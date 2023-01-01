29 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.
Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Також день народження 29 травня у колишнього керівника Волинського обласного будинку дитини Володимира Алєйнікова (на фото). Вітаємо їх і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
У неділю, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Також день народження 29 травня у колишнього керівника Волинського обласного будинку дитини Володимира Алєйнікова (на фото). Вітаємо їх і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
У неділю, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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