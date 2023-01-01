Добрі новини від ВолиньPost за 28 травня

У 459 день після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України ми продовжуємо інформувати своїх читачів про цікаві та актуальні новини Волині, України та світу.Вже традиційно у нашій рубриці "Добрі новини від ВолиньPost" ми розповідаємо збираємо позитивні новини, які ми опублікували протягом дня.Сьогодні, 28 травня ми писали про таке:На Харківщині в лісі знайшли дворічну Віолетту із села Скрипаї Слобожанської громади, яка 23 травня зникла з власного подвір’я.До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію росії.російська окупаційна армія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 3797 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,артилерійських систем – 3425 (+11) од,РСЗВ – 574 (+0) од,засоби ППО ‒ 329 (+0) од,літаків – 313 (+0) од,гелікоптерів – 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),крилаті ракети ‒ 1056 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,спеціальна техніка ‒ 451 (+2).Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.Низка конгресменів від Республіканської партії виступають за швидше надання Україні зброї, яка необхідна українському війську для успішного контрнаступу, на схожих позиціях стоять і багато демократів.Петру Гаврилюку всього 23 роки, а він вже ставить людей на ноги. У його сім’ї медиків нема, мама вчителька, а четверо старших братів займаються далекою від медицини роботою.Луцькі патрульні допомогли двом жінкам, які під час комендантської години залишися посеред міста і не могли дістатися додому.Австрія надасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.Галина Бушуленко із села Антонівка колишнього Горохівського району у своїй оселі та хатах доньок прихистила 80 пересленців.70-річний волинян Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини російських військових. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки.