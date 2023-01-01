Добрі новини від ВолиньPost за 28 травня
28 травень, 23:18
У 459 день після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України ми продовжуємо інформувати своїх читачів про цікаві та актуальні новини Волині, України та світу.
Вже традиційно у нашій рубриці "Добрі новини від ВолиньPost" ми розповідаємо збираємо позитивні новини, які ми опублікували протягом дня.
Сьогодні, 28 травня ми писали про таке:
Справжнє диво: на Харківщини 2-річну дівчинку знайшли живою у лісі на четверту добу пошуків
На Харківщині в лісі знайшли дворічну Віолетту із села Скрипаї Слобожанської громади, яка 23 травня зникла з власного подвір’я.
Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію росії.
Скільки російських окупантів відправили на концерт Кобзона за минулу добу українські воїни
російська окупаційна армія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3797 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
артилерійських систем – 3425 (+11) од,
РСЗВ – 574 (+0) од,
засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 451 (+2).
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.
Конгресмени переконують Байдена надати Україні F-16 і ATACMS
Низка конгресменів від Республіканської партії виступають за швидше надання Україні зброї, яка необхідна українському війську для успішного контрнаступу, на схожих позиціях стоять і багато демократів.
23-річний реабілітолог з Волині ставить на ноги людей, які не ходили
Петру Гаврилюку всього 23 роки, а він вже ставить людей на ноги. У його сім’ї медиків нема, мама вчителька, а четверо старших братів займаються далекою від медицини роботою.
У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому
Луцькі патрульні допомогли двом жінкам, які під час комендантської години залишися посеред міста і не могли дістатися додому.
Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування
Австрія надасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.
З чоловіком ночували у літній кухні: волинянка прихистила 80 переселенців
Галина Бушуленко із села Антонівка колишнього Горохівського району у своїй оселі та хатах доньок прихистила 80 пересленців.
Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО
70-річний волинян Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини російських військових. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки.
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Вже традиційно у нашій рубриці "Добрі новини від ВолиньPost" ми розповідаємо збираємо позитивні новини, які ми опублікували протягом дня.
Сьогодні, 28 травня ми писали про таке:
Справжнє диво: на Харківщини 2-річну дівчинку знайшли живою у лісі на четверту добу пошуків
На Харківщині в лісі знайшли дворічну Віолетту із села Скрипаї Слобожанської громади, яка 23 травня зникла з власного подвір’я.
Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію росії.
Скільки російських окупантів відправили на концерт Кобзона за минулу добу українські воїни
російська окупаційна армія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3797 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
артилерійських систем – 3425 (+11) од,
РСЗВ – 574 (+0) од,
засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 451 (+2).
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.
Конгресмени переконують Байдена надати Україні F-16 і ATACMS
Низка конгресменів від Республіканської партії виступають за швидше надання Україні зброї, яка необхідна українському війську для успішного контрнаступу, на схожих позиціях стоять і багато демократів.
23-річний реабілітолог з Волині ставить на ноги людей, які не ходили
Петру Гаврилюку всього 23 роки, а він вже ставить людей на ноги. У його сім’ї медиків нема, мама вчителька, а четверо старших братів займаються далекою від медицини роботою.
У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому
Луцькі патрульні допомогли двом жінкам, які під час комендантської години залишися посеред міста і не могли дістатися додому.
Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування
Австрія надасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.
З чоловіком ночували у літній кухні: волинянка прихистила 80 переселенців
Галина Бушуленко із села Антонівка колишнього Горохівського району у своїй оселі та хатах доньок прихистила 80 пересленців.
Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО
70-річний волинян Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини російських військових. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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