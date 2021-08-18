Справжнє диво: на Харківщини 2-річну дівчинку знайшли живою у лісі на четверту добу пошуків

На Харківщині в лісі знайшли дворічнуіз села Скрипаї Слобожанської громади, яка 23 травня зникла з власного подвір’я.Про це у телеграм-каналі повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.«Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми», – йдеться у повідомленні.Дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно. Кажуть, що Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася.Поліція повідомила, що вони спільно з рятувальниками, волонтерами та небайдужими щодня розшукували дівчинку. Також з фронту повернувся батько дитини та долучився до пошукових груп. 27 травня поліція вирішила збільшити кількість людей, які займались пошуком Віолетти Мужечук до майже тисячі людей, охопивши таким чином більшу територію. Дитину шукали по полях, лісах, закинутих будівлях, водолази прочісували водойми.Проблема полягала у тому, що Віолетта дуже маленька і вона могла просто загубитись у траві. Також поліція боялась, що довкола є багато диких тварин, які могли напасти на 2-річну дівчинку. 27 травня під час прочісування лісу один із поліцейських почув стогін дитини у траві і саме це допомогло знайти Віолетту."Якби вона не застогнала на той момент, можливо, її б і не помітили. Це такий маленький клубочок, що сидів у траві. Вона була за розміром як кошеня", - сказав начальник управління карного розшуку поліції ХарківщиниРоман Іващенко те, що Віолетту знайшли живою, називає справжній дивом."Таких емоцій ніхто з нас ще не отримав. Коли ми побачили її живою - це були мурашки по тілу та сльози. Вона сиділа під деревом. Вона застогнала і хлопці її почули. Там дуже щільний та великий ліс. Велике диво, що дикі тварини її не вчепили. Коли ми прочісували ліс, нас кусали комахи і ми думали, як дитина від такого виживе. На її тілі були подряпини від гілок. Проте ніяких серйозних поранень не було. Коли ми її взяли та дали воду, вона сказала "водю-водю" і це було неймовірно", - додав начальник управління карного розшуку поліції Харківщини.Після того, як дівчинку знайшли, зателефонували її матері та повідомили, що Віолетта жива. Поліція викликала швидку та поїхала на зустріч медикам. Лікарі суттєвих пошкоджень на тілі дівчинки не знайшли, її госпіталізували для подальшого огляду.Заступник начальника ГУНП в Харківській областірозповів, що це вперше за його службу сталось справжнє диво, коли таку маленьку дитину знайшли живою після чотирьох діб пошуків.