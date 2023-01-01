Молитва за визволення України: добрі новини від ВолиньPost за 27 травня

Сьогодні, 27 травня, зібрали для вас такі новини.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,танків – 3799 (+3) од,бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,артилерійських систем – 3406 (+22) од,РСЗВ – 572 (+2) од,засобів ППО – 329 (+1) од,літаків – 310 (+0) од,гелікоптерів – 296 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),крилатих ракет – 1025 (+10),кораблів / катери – 18 (+0) од,автомобільної техніки – 6172 (+11) од,спеціальної техніки – 449 (+3).Президентзапровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.До списку потрапили структури МТС і РЖД, а також білоруські компанії - зокрема Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".Російські заводи також вже під санкціями, серед яких Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" тощо.Головнокомандувач ЗСУпоширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.Цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці, пише Залужний."На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.Волинянкиз села Погулянка Камінь-Каширського району в'яжуть для військовослужбовців килимки для сидіння.За зиму, зазначила Ірина Яцик, нав'язала з півтора-два десятки таких килимків і через знайомих волонтерів передала для бійців."І гроші перераховуємо, все, що можемо! І сало і тушонки, хто що може, те й передаємо й даємо. Бо біда, велика біда. Щоб якнайскоріше закінчилася тая війна, бо то трудно і нудно!" – сказала пенсіонерка.Волинянка Любов Гаврилюк додала: своєю працею жінки в селі намагаються допомогти бійцям усім, чим можуть, моляться за їхнє здоров'я та перемогу України.