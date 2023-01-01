На Волині судили жінку, яка забрала гроші на лікування в чоловіка, який повернувся з війни





Про це



Інцидент трапився на початку травня: жінка, про яку йдеться, умисно позбавила свого чоловіка коштів на лікування, словесно принижувала його, завдаючи шкоди його психічному здоров`ю.



На судовому засіданні з'ясувалося, що її чоловік перебував на війні, захищаючи Україну від російської агресії. Усю заробітну плату пересилав дружині. Коли повернувся додому, планував полікувати зуби та у зв`язку із контузією пройти комп`ютерну томографію голови. Проте дружина грошей йому не дала.



Жінка своєї вини у вчиненні правопорушення не заперечила, пояснивши, що ті гроші витратила на ремонт будинку, але заявила, що готова повернути потерпілому 2 тисячі доларів.



Суддя Віталій Глинянчук визнав її винною за частиною першою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення й оштрафував на 170 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканку Любешівської громади притягнули до відповідальності за домашнє насильство.Про це Район Любешів дізнався з відповідної судової постанови.Інцидент трапився на початку травня: жінка, про яку йдеться, умисно позбавила свого чоловіка коштів на лікування, словесно принижувала його, завдаючи шкоди його психічному здоров`ю.На судовому засіданні з'ясувалося, що її чоловік перебував на війні, захищаючи Україну від російської агресії. Усю заробітну плату пересилав дружині. Коли повернувся додому, планував полікувати зуби та у зв`язку із контузією пройти комп`ютерну томографію голови. Проте дружина грошей йому не дала.Жінка своєї вини у вчиненні правопорушення не заперечила, пояснивши, що ті гроші витратила на ремонт будинку, але заявила, що готова повернути потерпілому 2 тисячі доларів.Суддя Віталій Глинянчук визнав її винною за частиною першою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення й оштрафував на 170 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію