Окупанти знизили активність на Бахмутському напрямку: ЗСУ назвали причину
Сьогодні, 03:05
Українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.
Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
«Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 метрів», – заявив він.
Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили РСЗВ «Град», три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.
Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж – від одного до трьох.
«Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти», – повідомив Череватий.
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Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
«Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 метрів», – заявив він.
Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили РСЗВ «Град», три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.
Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж – від одного до трьох.
«Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти», – повідомив Череватий.
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