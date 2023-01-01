Окупанти знизили активність на Бахмутському напрямку: ЗСУ назвали причину

Українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУв ефірі телемарафону.«Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 метрів», – заявив він.Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили РСЗВ «Град», три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж – від одного до трьох.«Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти», – повідомив Череватий.