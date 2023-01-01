Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка

Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію росії.

Про це повідомляє віце-прем’єрка Ірина Верещук.

«В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!», – повідомила Верещук.

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Теги: депортація, підліток, повернення, Росія, Україна
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