Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
Сьогодні, 05:16
До України вдалось повернути маріупольського підлітка, незаконно перевезеного окупантами на територію росії.
Про це повідомляє віце-прем’єрка Ірина Верещук.
«В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!», – повідомила Верещук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє віце-прем’єрка Ірина Верещук.
«В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!», – повідомила Верещук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
Сьогодні, 05:16
Нові санкції проти росії, окрім Угорщини, блокує ще одна країна
Сьогодні, 04:15
У Луцьку п’яний водій на Audi збив мотоцикліста біля «Адреналін Сіті»: як його покарали
Сьогодні, 02:18
Медіа