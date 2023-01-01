Лукашенка після зустрічі з путіним госпіталізували в критичному стані, – опозиціонер

Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом рф володимиром путіним доправили в Центральну клінічну лікарню москви в критичному стані.



Про це він



"За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.



Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь кремля в його отруєнні. Немає значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів", - йдеться в дописі.



Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента рф медичним обстеженням.



"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.



За словами Цепкало, наразі усі світові ЗМІ повідомляють про критичний стан Лукашенка, однак пресслужба самопроголошеного ніяк не коментує інформацію і приховує правду.



Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський опозиціонерзаявив, що самопроголошеного президента Білорусіпісля зустрічі з президентом рфдоправили в Центральну клінічну лікарню москви в критичному стані.Про це він повідомив у телеграмі."За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь кремля в його отруєнні. Немає значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів", - йдеться в дописі.Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента рф медичним обстеженням."Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.За словами Цепкало, наразі усі світові ЗМІ повідомляють про критичний стан Лукашенка, однак пресслужба самопроголошеного ніяк не коментує інформацію і приховує правду.Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до росії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію