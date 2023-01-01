Лукашенка після зустрічі з путіним госпіталізували в критичному стані, – опозиціонер

Лукашенка після зустрічі з путіним госпіталізували в критичному стані, – опозиціонер
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом рф володимиром путіним доправили в Центральну клінічну лікарню москви в критичному стані.

Про це він повідомив у телеграмі.

"За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.

Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь кремля в його отруєнні. Немає значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів", - йдеться в дописі.

Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента рф медичним обстеженням.

"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.

За словами Цепкало, наразі усі світові ЗМІ повідомляють про критичний стан Лукашенка, однак пресслужба самопроголошеного ніяк не коментує інформацію і приховує правду.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до росії.

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Теги: Лукашенко, критичний стан, хвороба
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