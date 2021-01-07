На Волині встановлять камери відеонагляду на кладовищі, де нищать могили військових





Про це повідомляє



У листопаді спіймали злочинця, який відривав з пам’ятників полеглих захисників тризуби. Тепер з’явилися злочинці, які виривають квіти.



На брифінгу міського голови Ігор Пальонка сказав, що прикладе зусилля, щоб знайти та покарати вандалів.



Відеокамери будуть направлені на могили воїнів ЗСУ.



Скільки буде камер та коли їх встановлять, узгодять у майбутньому проєкті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.Про це повідомляє БУГ. У листопаді спіймали злочинця, який відривав з пам’ятників полеглих захисників тризуби. Тепер з’явилися злочинці, які виривають квіти.На брифінгу міського голови Ігор Пальонка сказав, що прикладе зусилля, щоб знайти та покарати вандалів.Відеокамери будуть направлені на могили воїнів ЗСУ.Скільки буде камер та коли їх встановлять, узгодять у майбутньому проєкті.

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