Курс валют у Луцьку 28 травня
Сьогодні, 09:17
28 травня готівковий курс долара становить 37.36, продають його за 37.48.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.64.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,04.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.64.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,04.
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