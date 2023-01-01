Чому вночі так довго тривала тривога

Чому вночі так довго тривала тривога
У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів.

Також, до відбиття атаки залучено сили та засоби Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 «шахеди».

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Теги: Україна, тривога, ППО, атака
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