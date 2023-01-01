Операційну луцької лікарні хочуть відремонтувати за понад 22 мільйони гривень

Операційну луцької лікарні хочуть відремонтувати за понад 22 мільйони гривень
Управління капітального будівництва Луцької міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт операційного блоку комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», що на проспекті Відродження, 13.

Торги тривають на сайті державних закупівель до 1 червня, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Очікувана вартість робіт – 22,952 мільйона гривень.

Відповідно до технічного завдання, капітальний ремонт операційного блоку медоб’єднання включатиме улаштування вентшахт, заміну вікон, дверей, улаштування перегородок, опорядження стін і стель, заміну покриття підлоги, облаштування системи вентиляції, встановлення опалювальних конвекторів, забезпечення теплопостачання вентиляційних установок, водопостачання припливних установок і каналізації від них, реконструкцію електроосвітлення, монтаж електрообладнання, облаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, пусконалагоджувальні роботи та інше.

Усі роботи хочуть закінчити до 1 червня 2024 року.

Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме десять років.

Нагадаємо, відділення дитячої онкогематології обласної дитячої клінічної лікарні, що входить до КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства», відремонтують за понад 28 мільйонів гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк
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