Скільки російських окупантів відправили на концерт Кобзона за минулу добу українські воїни

Скільки російських окупантів відправили на концерт Кобзона за минулу добу українські воїни
російська окупаційна армія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3797 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
артилерійських систем – 3425 (+11) од,
РСЗВ – 574 (+0) од,
засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

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Теги: втрати росії, смерть, Україна, війна
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