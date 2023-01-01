Скільки російських окупантів відправили на концерт Кобзона за минулу добу українські воїни





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3797 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,

артилерійських систем – 3425 (+11) од,

РСЗВ – 574 (+0) од,

засоби ППО ‒ 329 (+0) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

крилаті ракети ‒ 1056 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! російська окупаційна армія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.00Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 3797 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,артилерійських систем – 3425 (+11) од,РСЗВ – 574 (+0) од,засоби ППО ‒ 329 (+0) од,літаків – 313 (+0) од,гелікоптерів – 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),крилаті ракети ‒ 1056 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

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