Яка ситуація на всіх напрямках фронту станом на ранок 28 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби 27 травня противник завдав всього 3х ракетних ударів, з яких 2х удари системи протиповітряної оборони С-300 по Краматорську, 13х авіаударів та близько 30х атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на спробах повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом доби 27 травня Сили оборони України відбили 21x ворожих атак.Сокири Волині та Полісся: без суттєвих змін. Деякі підрозділи ЗС РФ прибувають на полігони Республіки Білорусь для бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник завдав авіаудару по околицях Вовчанська (Харківська область), обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Туман, Чайкине, Грем'яч (Чернігівська область), Заруцьке, Глухів, Бунякине, Вольфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля (Сумська область), Басове, Бухаївка, Гоптівка, Лук'янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Хатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє (Харківська обл.)Куп'янська вісь: противник провів наступальні операції біля Масютівки, без успіху. Російські сили завдали авіаудару в околицях Кислівки (Харківська область). Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове (Харківська область).Вісь Лимана: противник протягом доби 27 травня не проводив жодних наступальних операцій. Невське, Білогорівка (Луганська область), Торське, Верхньокам'янське, Спірне (Донецька область).Бахмутська вісь: противник протягом доби 27 травня провів невдалі наступ у бік Хромова. Під ворожий вогонь потрапили Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Передтечине та Північне (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник провів наступальні операції в напрямку населених пунктів Северне та Первомайське, без успіху. Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці та обстріляли населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили 14 разів ворожих атак в околицях міста Мар'їнка. Водночас ворогом обстріляли населені пункти Георгіївка та Поб'єда (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка.Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Окупанти завдали авіаудари по околицях Червоне (Запорізька область) та Зміївка (Херсонська область). Противник обстріляв населені пункти Времівка, Вільне Поле, Новопіль (Донецька область), Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Кам'янське (Запорізька область), Іванівка, Садове, Антонівка (Херсонська область), Херсон.Протягом доби 27 травня Повітряні сили України завдали 4х авіаударів по зосередженню військ і військової техніки противника, а також 3х авіаударів по зенітно-ракетним системам.Українські захисники протягом доби 27 травня перехопили 3х ворожі БПЛА різних типів.Українські ракетні війська та артилерія уразили 2х командні пози, 2х концентрації озброєння та військової техніки, 2х склади боєприпасів та 1х іншу важливу військову ці