Конгресмени переконують Байдена надати Україні F-16 і ATACMS





Частина американських законодавців вважають, що адміністрація президента Джо Байдена має передати Україні винищувачі F-16 та далекобійну зброю, - пише



Водночас точаться дискусії щодо того, що з цих видів зброї нині є найпотрібнішим та першочерговим.



Після оголошення Джо Байденом під час саміту G7 у Японії про плани розпочати навчання українських пілотів на F-16 та можливу у майбутньому передачу цих винищувачів українській армії серед американських конгресменів розпочалися дискусії щодо того, що більше потрібно українцям для успішного контрнаступу: F-16 чи далекобійне озброєння. Думки щодо цього серед конгресменів розділилися.



Так, конгресмен-республіканець від Техасу Кі Селф переконаний, що нині українська армія більше потребує далекобійних ракет, аніж винищувачів.



"Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", – заявив Кіт Селф.



А ось конгресвумен від Демократичної партії Мадлен Дін вважає, що допомога США має бути оперативною та максимально повною, однак з пересторогою, аби надані озброєння не використовувалися для вторгнення України на територію РФ.



"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, –це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", – вважає законодавиця від штату Пенсільванія.



На її думку, Україна має отримати все, чого потребує, щоб здобути перемогу. Водночас, слід гарантувати, що йдеться про використання західної зброї виключно для звільнення українських територій.



"Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати", – нагадала Мадлен Дін.



Конгресвумен-республіканка від Міссурі Енн Вагнер незадоволена швидкістю надання допомоги Вашингтоном Києву. Та й залученість країн-членів НАТО, на її думку, залишає бажати кращого.



"Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", – наголосила Енн Вагнер.



Вона також виступає за те, аби усі члени Північноатлантичного альянсу дотримувалися взятих на себе зобов'язань щодо обов'язкових внесків у оборонний бюджет НАТО.



"Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внески у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців", – зауважила конгресвумен.



Зважаючи на оголошене навчання українських пілотів на F-16, подальша передача Україні цих винищувачів є лишепитанням часу, впевнений конгресмен від Демократичної партії Джим Коста.



"Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-35. Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України", – наголосив законодавець, що представляє Каліфорнію.



Він відзначив здібність українських пілотів до навчання, а також наголосив на важливості організації надійної наземної логістики для підтримки літаків, що будуть передані Україні.



"Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", – додав Джим Коста.



Водночас він незадоволений поточною позицією адміністрації Байдена щодо передачі Україні далекобійних ракет.



"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", – зауважив Коста.



Палким прихильником позиції, що партнери мають допомогти Україні не оборонятися, а перемогти, є конгресмент-республіканець від Північної Дакоти Джон Говен. На його думку, саме це усвідомлення має стати відправною точкою для рішень коаліції з допомоги Україні.



"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (тоді ще голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. – Ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", – зазначив Говен.



Нагадаємо, раніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав передати Україні F-16 та далекобійні ракети ATACMS, а також касетні боєприпаси. На його думку, ця допомога дозволить українській армії якнайшвидше звільнити всі захоплені Росією території.



Також політик додав, що ATACMS сприятимуть тому, що в Україні буде врятовано якнайбільше життів. Грем підкреслив, що таке озброєння зможе зробити "імовірний успіх на передовій більшим, врятує українські життя та прискорить виведення російських окупаційних військ з української території".



Грем запевнив, що звертатиметься до колег-сенаторів, щоб "спонукати" Білий дім передати українським Силам оборони ATACMS. Крім того, адміністрацію американського президента Джо Байдена проситимуть надати ЗСУ винищувачі F-16, адже, впевнений політик, якщо переможе Україна, переможе й увесь демократичний світ, включно зі США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низка конгресменів від Республіканської партії виступають за швидше надання Україні зброї, яка необхідна українському війську для успішного контрнаступу, на схожих позиціях стоять і багато демократів.Частина американських законодавців вважають, що адміністрація президента Джо Байдена має передати Україні винищувачі F-16 та далекобійну зброю, - пише OBOZREVATEL Водночас точаться дискусії щодо того, що з цих видів зброї нині є найпотрібнішим та першочерговим.Після оголошення Джо Байденом під час саміту G7 у Японії про плани розпочати навчання українських пілотів на F-16 та можливу у майбутньому передачу цих винищувачів українській армії серед американських конгресменів розпочалися дискусії щодо того, що більше потрібно українцям для успішного контрнаступу: F-16 чи далекобійне озброєння. Думки щодо цього серед конгресменів розділилися.Так, конгресмен-республіканець від Техасу Кі Селф переконаний, що нині українська армія більше потребує далекобійних ракет, аніж винищувачів."Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", – заявив Кіт Селф.А ось конгресвумен від Демократичної партії Мадлен Дін вважає, що допомога США має бути оперативною та максимально повною, однак з пересторогою, аби надані озброєння не використовувалися для вторгнення України на територію РФ."Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, –це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", – вважає законодавиця від штату Пенсільванія.На її думку, Україна має отримати все, чого потребує, щоб здобути перемогу. Водночас, слід гарантувати, що йдеться про використання західної зброї виключно для звільнення українських територій."Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати", – нагадала Мадлен Дін.Конгресвумен-республіканка від Міссурі Енн Вагнер незадоволена швидкістю надання допомоги Вашингтоном Києву. Та й залученість країн-членів НАТО, на її думку, залишає бажати кращого."Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", – наголосила Енн Вагнер.Вона також виступає за те, аби усі члени Північноатлантичного альянсу дотримувалися взятих на себе зобов'язань щодо обов'язкових внесків у оборонний бюджет НАТО."Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внески у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців", – зауважила конгресвумен.Зважаючи на оголошене навчання українських пілотів на F-16, подальша передача Україні цих винищувачів є лишепитанням часу, впевнений конгресмен від Демократичної партії Джим Коста."Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-35. Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України", – наголосив законодавець, що представляє Каліфорнію.Він відзначив здібність українських пілотів до навчання, а також наголосив на важливості організації надійної наземної логістики для підтримки літаків, що будуть передані Україні."Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", – додав Джим Коста.Водночас він незадоволений поточною позицією адміністрації Байдена щодо передачі Україні далекобійних ракет."Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", – зауважив Коста.Палким прихильником позиції, що партнери мають допомогти Україні не оборонятися, а перемогти, є конгресмент-республіканець від Північної Дакоти Джон Говен. На його думку, саме це усвідомлення має стати відправною точкою для рішень коаліції з допомоги Україні."Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (тоді ще голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. – Ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", – зазначив Говен.Нагадаємо, раніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав передати Україні F-16 та далекобійні ракети ATACMS, а також касетні боєприпаси. На його думку, ця допомога дозволить українській армії якнайшвидше звільнити всі захоплені Росією території.Також політик додав, що ATACMS сприятимуть тому, що в Україні буде врятовано якнайбільше життів. Грем підкреслив, що таке озброєння зможе зробити "імовірний успіх на передовій більшим, врятує українські життя та прискорить виведення російських окупаційних військ з української території".Грем запевнив, що звертатиметься до колег-сенаторів, щоб "спонукати" Білий дім передати українським Силам оборони ATACMS. Крім того, адміністрацію американського президента Джо Байдена проситимуть надати ЗСУ винищувачі F-16, адже, впевнений політик, якщо переможе Україна, переможе й увесь демократичний світ, включно зі США.

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