У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 12:55
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж. Один випадок загорання зафіксований у обласному центрі Волині.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Об 11:49 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Луцьку - на проспекті Соборності горіла двокімнатна квартира на першому поверсі. На місце пожежі виїзджали рятувальники міської 25 пожежно-рятувальної частини. На гасіння подали 1 водяний ствол. Ліквідували горіння о 12:10. Вогнем знищено диван, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, меблі. Ймовірна причина пожежі —необережне поводження з вогнем.
О 14:54 бійці 10 державно пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівники місцевої пожежної охорони смт Головне ліквідували пожежу в деревʼянаній господарській споруді. Причина пожежі — недолік конструкції печі.
О 16:05 поступив виклик про те, що у селі Новий двір Ковельського району горить скирда пресованих тюків соломи. На місці пожежі працювали вогнеборці 17 державно пожежно-рятувальної частини смт Турійськ разом з місцевою пожежною охороною с. Осьмиговичі. Вогнем знищено 2 т соломи, пошкоджено 2,8 т соломи. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Крім цього пожежно-рятувальні підрозділи двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях – у м. Камінь-Каширський горіло сміття на площі 0,45 гектари та у смт Любешів виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,4 гектари. В обох випадках горіння, імовірно, спричинене необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Об 11:49 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Луцьку - на проспекті Соборності горіла двокімнатна квартира на першому поверсі. На місце пожежі виїзджали рятувальники міської 25 пожежно-рятувальної частини. На гасіння подали 1 водяний ствол. Ліквідували горіння о 12:10. Вогнем знищено диван, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, меблі. Ймовірна причина пожежі —необережне поводження з вогнем.
О 14:54 бійці 10 державно пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівники місцевої пожежної охорони смт Головне ліквідували пожежу в деревʼянаній господарській споруді. Причина пожежі — недолік конструкції печі.
О 16:05 поступив виклик про те, що у селі Новий двір Ковельського району горить скирда пресованих тюків соломи. На місці пожежі працювали вогнеборці 17 державно пожежно-рятувальної частини смт Турійськ разом з місцевою пожежною охороною с. Осьмиговичі. Вогнем знищено 2 т соломи, пошкоджено 2,8 т соломи. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Крім цього пожежно-рятувальні підрозділи двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях – у м. Камінь-Каширський горіло сміття на площі 0,45 гектари та у смт Любешів виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,4 гектари. В обох випадках горіння, імовірно, спричинене необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
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