До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО

Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.У Луцьк вона приїхала з концертною програмою «Усе буде добре», і радо погодилася зустрітися із захисниками державних рубежів, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.«Дуже рада сьогодні до вас завітати. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Завдяки вам у нас є можливість робити свою улюблену справу. Міцного усім здоров'я, незламності духу та звісно ж Перемоги!», - звернулася до прикордонників Оля Полякова.Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував гості за теплі слова і підтримку, та вручив символічні подарунки. Оля ж своєю чергою запросила військових на концерт, який усі охочі із задоволенням відвідали.