До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО

До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.

У Луцьк вона приїхала з концертною програмою «Усе буде добре», і радо погодилася зустрітися із захисниками державних рубежів, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«Дуже рада сьогодні до вас завітати. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Завдяки вам у нас є можливість робити свою улюблену справу. Міцного усім здоров'я, незламності духу та звісно ж Перемоги!», - звернулася до прикордонників Оля Полякова.
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО

Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував гості за теплі слова і підтримку, та вручив символічні подарунки. Оля ж своєю чергою запросила військових на концерт, який усі охочі із задоволенням відвідали.
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО


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Теги: Волинь, Держприкордонслужба, Україна, війна, Оля Полякова
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Коментарі 1
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А де кокошник? Стерво.
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