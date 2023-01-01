До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
Сьогодні, 12:26
Відома українська співачка Оля Полякова завітала до військовослужбовців Волинського прикордонного загону.
У Луцьк вона приїхала з концертною програмою «Усе буде добре», і радо погодилася зустрітися із захисниками державних рубежів, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
«Дуже рада сьогодні до вас завітати. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Завдяки вам у нас є можливість робити свою улюблену справу. Міцного усім здоров'я, незламності духу та звісно ж Перемоги!», - звернулася до прикордонників Оля Полякова.
Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував гості за теплі слова і підтримку, та вручив символічні подарунки. Оля ж своєю чергою запросила військових на концерт, який усі охочі із задоволенням відвідали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Луцьк вона приїхала з концертною програмою «Усе буде добре», і радо погодилася зустрітися із захисниками державних рубежів, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
«Дуже рада сьогодні до вас завітати. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Завдяки вам у нас є можливість робити свою улюблену справу. Міцного усім здоров'я, незламності духу та звісно ж Перемоги!», - звернулася до прикордонників Оля Полякова.
Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував гості за теплі слова і підтримку, та вручив символічні подарунки. Оля ж своєю чергою запросила військових на концерт, який усі охочі із задоволенням відвідали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А де кокошник? Стерво.
Останні новини
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 12:55
До волинських прикордонників завітала Оля Полякова. ФОТО
Сьогодні, 12:26
Конгресмени переконують Байдена надати Україні F-16 і ATACMS
Сьогодні, 11:45
Медіа