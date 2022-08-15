У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі

Днями на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що в одному із ТЦ Луцька, у вбиральні, знаходиться молодик в стані наркотичного сп’яніння та має з собою наркотики.Про це повідомляють у патрульній поліції Луцька.Патрульні негайно прибули за адресою, де й справді був громадянин, який мав з собою використаний шприц. Поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої виявили у чоловіка 54 таблетки та ємність із невідомою білою речовиною.Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події та надання правової кваліфікації діям чоловіка.