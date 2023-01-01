У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому

Луцькі патрульні допомогли двом жінкам, які під час комендантської години залишися посеред міста і не могли дістатися додому.Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області.Під час комендантської години патрульні помітили жінок на проспекті Відродження. Одна з них повідомила, що її 76-річна мати потребувала медичної допомоги, через що звернулися до лікарні. Після огляду матір відпустили додому. І так, як вже розпочалася комендантська година вони не могли потрапити додому, в село Липляни й не мають мобільного телефону.Поліцейськітазапропонували свою допомогу, на що жінки з радістю погодилися. Інспектори відвезли їх за місцем проживання.Бабуся щиро подякувала патрульним за те, що вони не лишили її з донькою у скрутній ситуації.