У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому

У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому
Луцькі патрульні допомогли двом жінкам, які під час комендантської години залишися посеред міста і не могли дістатися додому.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

Під час комендантської години патрульні помітили жінок на проспекті Відродження. Одна з них повідомила, що її 76-річна мати потребувала медичної допомоги, через що звернулися до лікарні. Після огляду матір відпустили додому. І так, як вже розпочалася комендантська година вони не могли потрапити додому, в село Липляни й не мають мобільного телефону.

Поліцейські Тетяна Гайова та Микола Медведюк запропонували свою допомогу, на що жінки з радістю погодилися. Інспектори відвезли їх за місцем проживання.

Бабуся щиро подякувала патрульним за те, що вони не лишили її з донькою у скрутній ситуації.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція
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