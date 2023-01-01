Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування





Про це написав федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в своєму Twitter, пише



Зазначається, що кошти будуть перераховані словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) та потім спрямовані на фінансування обладнання для розмінування території України з метою пом'якшення гострої гуманітарної надзвичайної ситуації в країні.



"Факт залишається фактом: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою розмінування та надаємо 2 млн євро для підтримки ITF у розмінуванні", - зазначив Карл Негаммер.



Раніше повідомлялося, що президент та уряд Австрії розходяться в думках щодо того, чи має країна запропонувати Україні допомогу у розмінуванні. При цьому, міністр оборони та велика опозиційна партія вказували на стурбованість щодо наслідків для австрійського військового нейтралітету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Австрія надасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.Про це написав федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в своєму Twitter, пише УНН Зазначається, що кошти будуть перераховані словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) та потім спрямовані на фінансування обладнання для розмінування території України з метою пом'якшення гострої гуманітарної надзвичайної ситуації в країні."Факт залишається фактом: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою розмінування та надаємо 2 млн євро для підтримки ITF у розмінуванні", - зазначив Карл Негаммер.Раніше повідомлялося, що президент та уряд Австрії розходяться в думках щодо того, чи має країна запропонувати Україні допомогу у розмінуванні. При цьому, міністр оборони та велика опозиційна партія вказували на стурбованість щодо наслідків для австрійського військового нейтралітету.

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