Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування

Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування
Австрія надасть Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.

Про це написав федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в своєму Twitter, пише УНН.

Зазначається, що кошти будуть перераховані словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) та потім спрямовані на фінансування обладнання для розмінування території України з метою пом'якшення гострої гуманітарної надзвичайної ситуації в країні.

"Факт залишається фактом: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою розмінування та надаємо 2 млн євро для підтримки ITF у розмінуванні", - зазначив Карл Негаммер.

Раніше повідомлялося, що президент та уряд Австрії розходяться в думках щодо того, чи має країна запропонувати Україні допомогу у розмінуванні. При цьому, міністр оборони та велика опозиційна партія вказували на стурбованість щодо наслідків для австрійського військового нейтралітету.


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Теги: Австрія, допомога, розмінування, Україна
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