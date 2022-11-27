На Волині водій кросовера, який п’яним влетів у відбійник, намагався обдурити суд

На Волині за ДТП та п’яне водіння судили водія кросовера Skoda Kodiaq. Чоловік хотів уникнути покарання, вказуючи, що за кермом був його тверезий син. Однак суд йому не повірив.Про це пишутьУ постанові Ковельського міськрайонного суду йдеться про те, що ДТП трапилася після обіду 25 лютого автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці. П’яний обвинувачений., керуючи Skoda Kodiaq, не впорався з керуванням та врізався у відбійник і ліхтарний стовп.Від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння чоловік відмовився та й на суді він заперечував свою вину. Обвинувачений пояснив, що водієм автомобіля не був, за кермом перебував його син, який, як і він працює, в СТзОВ імені Лесі Українки. У день події разом з сином вони поїхали автомобілем підприємства по роботі. В обідню пору він зі знайомим вжив алкогольні напої. Після цього син сів за кермо, а він їхав біля нього пасажиром. Як зазначив, під час руху йому стало зле, він схопився за кермо, в результаті чого автомобіль петляв по дорозі і врізався в стовп і відбійник. Під час ДТП пошкодив палець об скло. До приїзду поліції залишався в автомобілі на пасажирському сидінні. Далі з місця пригоди його забрала швидка.Син обвинуваченого дав аналогічні покази, однак, на переконання суду, вони є неправдивими і спрямовані на ухилення обвинуваченого від відповідальності.З доданих до справи відео- та аудіоматеріалів помітно, що працівники поліції не повірили сину обвинуваченого, який нібито був за кермом, та провели відповідну перевірку. Зокрема правоохоронці поспілкувалися по телефону з особами, які їхали позаду автомобіля, що потрапив в автопригоду. Відповідний аудіофайл доданий до матеріалів справи. Згадані особи розповіли поліції про ведення відеозйомки автомобіля, який потрапив в ДТП. Окрім того, вони повідомили, що за кермом була старша людина, на якій була кров. Саме ці люди і зателефонували в швидку та повідомили про ДТП, а в швидкій, своєю чергою, повідомили поліцію.Згаданий вище відеозапис наданий поліції та доданий до справи. На переконання суду, ці докази здобувалися в ході встановлення поліцією особи, яка керувала автомобілем, з використанням наданих поліції прав, а тому є належними і допустимими поряд з записами з поліцейських бодікамер.В підсумку суд дійшов висновку, що Сергій Г. винний в правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.130, ст.124, ч.2 ст.139 КУпАП, та оштрафував його на 17 тисяч гривень. Також суд позбавив горе-керманича водійських прав на один рік.