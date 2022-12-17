Нові санкції проти росії, окрім Угорщини, блокує ще одна країна





Як передає



П’ятеро дипломатів ЄС розповіли виданню, що після переважної самостійної боротьби проти російських санкцій Будапешт тепер отримує підтримку з боку Афін.



Наразі країни ЄС обговорюють свій 11-й пакет санкцій проти росії після початку повномасштабного вторгнення москви в Україну понад рік тому.



У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були зосереджені на заходах, спрямованих на спустошення бойових скарбниць володимира путіна, тепер Брюссель хоче унеможливити обхід раніше запроваджених санкцій.



Зазначається, що цей пакет може бути спрямований і на інші країни, які допомагають Москві ухилятися від торговельного ембарго. Україна склала список приватних компаній, яких вона називає «спонсорами війни», до якого увійшла низка європейських компаній.



Угорщина та Греція хочуть, щоб деякі з їхніх компаній забрали з санкційного списку, перш ніж вони погодяться схвалити новий пакет санкцій ЄС.



Ці країни використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії з санкційного списку.



За словами чотирьох дипломатів, на зустрічі послів ЄС у середу Греція була на чолі обговорення - Афіни виступили проти пропозицій унеможливити обхід санкцій.



"Греція знову заявила, що якщо з'являться конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома зацікавлених держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних заходів", - заявив представник ЄС. Він додав, що відповідно до українського "чорного списку" грецькі компанії вважають міжнародними спонсорами війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти росії.



Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співчувають позиції Греції, однак питання полягає у тому, наскільки це завдає шкоди їхній економіці, і Греція каже, що це дуже шкідливо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окрім Угорщини, 11-й пакет санкцій проти рф блокує Греція.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Politico з посиланням на слова дипломатів ЄС.П’ятеро дипломатів ЄС розповіли виданню, що після переважної самостійної боротьби проти російських санкцій Будапешт тепер отримує підтримку з боку Афін.Наразі країни ЄС обговорюють свій 11-й пакет санкцій проти росії після початку повномасштабного вторгнення москви в Україну понад рік тому.У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були зосереджені на заходах, спрямованих на спустошення бойових скарбниць володимира путіна, тепер Брюссель хоче унеможливити обхід раніше запроваджених санкцій.Зазначається, що цей пакет може бути спрямований і на інші країни, які допомагають Москві ухилятися від торговельного ембарго. Україна склала список приватних компаній, яких вона називає «спонсорами війни», до якого увійшла низка європейських компаній.Угорщина та Греція хочуть, щоб деякі з їхніх компаній забрали з санкційного списку, перш ніж вони погодяться схвалити новий пакет санкцій ЄС.Ці країни використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії з санкційного списку.За словами чотирьох дипломатів, на зустрічі послів ЄС у середу Греція була на чолі обговорення - Афіни виступили проти пропозицій унеможливити обхід санкцій."Греція знову заявила, що якщо з'являться конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома зацікавлених держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних заходів", - заявив представник ЄС. Він додав, що відповідно до українського "чорного списку" грецькі компанії вважають міжнародними спонсорами війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти росії.Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співчувають позиції Греції, однак питання полягає у тому, наскільки це завдає шкоди їхній економіці, і Греція каже, що це дуже шкідливо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію