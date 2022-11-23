У Луцьку п’яний водій на Audi збив мотоцикліста біля «Адреналін Сіті»: як його покарали





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть



ДТП трапилася ввечері 10 червня минулого року на вулиці Карбишева.



П’яний водій «Ауді» Герман Л. під час виїзду із прилеглої території ТРЦ «Адреналін Сіті» не надав перевагу в русі мотоциклу Honda CBR 600 F, який рухався головною дорогою, допустивши зіткнення. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.



Водій легковика пройшов огляд на стан сп’яніння у лікаря-нарколога. Його дії кваліфікували за ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП.



На суд правопорушник, який працює на посаді керівника відділу продажу у ТзОВ «Самсон-Іф», не з’явився. Його адвокат Стретович І.С. в судовому засіданні пояснила, що її підзахисний свою вину в інкримінованих правопорушеннях визнає частково. Зокрема, Герман Л. визнає факт керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, водночас вважає, що ДТП виникла саме через порушення вимог ПДР іншим учасником аварії.



На переконання суду, докази, серед яких - схема місця ДТП та протоколи допиту свідків, повністю доводять вину керманича «Ауді». Також його вину підтверджує і висновок експерта, в якому йдеться, що, незважаючи на дії мотоцикліста, достовірним та беззаперечним є факт порушення водієм «ауді» ПДР, що стало наслідком ДТП.



Відтак суд оштрафував винуватця аварії на 17 тисяч гривень та на рік позбавив посвідчення водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині суд позбавив прав та оштрафував водія «Ауді», який п'яним збив мотоцикліста неподалік «Адреналін Сіті».Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини. ДТП трапилася ввечері 10 червня минулого року на вулиці Карбишева.П’яний водій «Ауді». під час виїзду із прилеглої території ТРЦ «Адреналін Сіті» не надав перевагу в русі мотоциклу Honda CBR 600 F, який рухався головною дорогою, допустивши зіткнення. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.Водій легковика пройшов огляд на стан сп’яніння у лікаря-нарколога. Його дії кваліфікували за ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП.На суд правопорушник, який працює на посаді керівника відділу продажу у ТзОВ «Самсон-Іф», не з’явився. Його адвокат. в судовому засіданні пояснила, що її підзахисний свою вину в інкримінованих правопорушеннях визнає частково. Зокрема, Герман Л. визнає факт керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, водночас вважає, що ДТП виникла саме через порушення вимог ПДР іншим учасником аварії.На переконання суду, докази, серед яких - схема місця ДТП та протоколи допиту свідків, повністю доводять вину керманича «Ауді». Також його вину підтверджує і висновок експерта, в якому йдеться, що, незважаючи на дії мотоцикліста, достовірним та беззаперечним є факт порушення водієм «ауді» ПДР, що стало наслідком ДТП.Відтак суд оштрафував винуватця аварії на 17 тисяч гривень та на рік позбавив посвідчення водія.

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