Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО

Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО
70-річний волинян Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини російських військових. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки.

Як розповів майстер Суспільному, мініатюрами захопився 46 років тому. Від початку повномасштабної війни ідеї черпає з новин.

Волинянин створює в пляшках мініатюри про війну
Роботи Володимира Ящука про війну. Фото: Суспільне Луцьк
За життя, – каже майстер, – зробив понад тисячу кораблів у пляшках. За рік – понад пів сотні. Додає: частину робіт продав або подарував близьким людям.

"Побудова корабля починається з корпусу. Якщо він весь не влазить у пляшку, то ділиться на дві або навіть три частини. Далі ставляться щогли, які звуться грот, фок і бізань. Таким чином з денця пляшки будується кораблик" – каже Володимир Ящук.

У роботі чоловік використовує більше сотні природних і штучних матеріалів. Серед них: наждачний папір, кріп і чайні листки.

"Англійський корабель я зробив з книжки. Потім такий дивний матеріал як павутина, я зробив такий каркас, вкрав в павука павутину і заніс його в пляшечку. З ребер карася я зробив вітрила, з різноманітних шкірок, листочків", – розповів майстер.

Щоб помістити деталі в горло пляшки чоловік використовує пінцет. Говорить: щоб фігура належно трималася, випробував 15 видів кріплень. Частина мініатюр підвішені на волосині. Каже: з допомогою підвішування можна досягнути ефекту руху всередині пляшки.

Зараз у колекції чоловіка – орієнтовно 300 мініатюр, які він мріє на виставках в українських містах продемонструвати в мирні часи.


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Теги: Волинь, мініатюри
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