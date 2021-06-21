Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
70-річний волинян Володимир Ящук від початку повномасштабного вторгнення працює над колекцією мініатюр про злочини російських військових. Фігурки робить з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки.
Як розповів майстер Суспільному, мініатюрами захопився 46 років тому. Від початку повномасштабної війни ідеї черпає з новин.
Волинянин створює в пляшках мініатюри про війну
Роботи Володимира Ящука про війну. Фото: Суспільне Луцьк
За життя, – каже майстер, – зробив понад тисячу кораблів у пляшках. За рік – понад пів сотні. Додає: частину робіт продав або подарував близьким людям.
"Побудова корабля починається з корпусу. Якщо він весь не влазить у пляшку, то ділиться на дві або навіть три частини. Далі ставляться щогли, які звуться грот, фок і бізань. Таким чином з денця пляшки будується кораблик" – каже Володимир Ящук.
У роботі чоловік використовує більше сотні природних і штучних матеріалів. Серед них: наждачний папір, кріп і чайні листки.
"Англійський корабель я зробив з книжки. Потім такий дивний матеріал як павутина, я зробив такий каркас, вкрав в павука павутину і заніс його в пляшечку. З ребер карася я зробив вітрила, з різноманітних шкірок, листочків", – розповів майстер.
Щоб помістити деталі в горло пляшки чоловік використовує пінцет. Говорить: щоб фігура належно трималася, випробував 15 видів кріплень. Частина мініатюр підвішені на волосині. Каже: з допомогою підвішування можна досягнути ефекту руху всередині пляшки.
Зараз у колекції чоловіка – орієнтовно 300 мініатюр, які він мріє на виставках в українських містах продемонструвати в мирні часи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповів майстер Суспільному, мініатюрами захопився 46 років тому. Від початку повномасштабної війни ідеї черпає з новин.
Волинянин створює в пляшках мініатюри про війну
Роботи Володимира Ящука про війну. Фото: Суспільне Луцьк
За життя, – каже майстер, – зробив понад тисячу кораблів у пляшках. За рік – понад пів сотні. Додає: частину робіт продав або подарував близьким людям.
"Побудова корабля починається з корпусу. Якщо він весь не влазить у пляшку, то ділиться на дві або навіть три частини. Далі ставляться щогли, які звуться грот, фок і бізань. Таким чином з денця пляшки будується кораблик" – каже Володимир Ящук.
У роботі чоловік використовує більше сотні природних і штучних матеріалів. Серед них: наждачний папір, кріп і чайні листки.
"Англійський корабель я зробив з книжки. Потім такий дивний матеріал як павутина, я зробив такий каркас, вкрав в павука павутину і заніс його в пляшечку. З ребер карася я зробив вітрила, з різноманітних шкірок, листочків", – розповів майстер.
Щоб помістити деталі в горло пляшки чоловік використовує пінцет. Говорить: щоб фігура належно трималася, випробував 15 видів кріплень. Частина мініатюр підвішені на волосині. Каже: з допомогою підвішування можна досягнути ефекту руху всередині пляшки.
Зараз у колекції чоловіка – орієнтовно 300 мініатюр, які він мріє на виставках в українських містах продемонструвати в мирні часи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин виготовляє мініатюри про війну у скляних пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Ягода, що росте на Волині, покращує роботу мозку
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на понеділок, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа