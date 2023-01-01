На війні загинув 19-річний військовий з Херсонщини, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 21:10
У війні з росією загинув 19-річний воїн Артем Унгур’ян.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.
«Унгур’ян Артем В’ячеславович, юний патріот, в свої дев’ятнадцять років став на захист рідної землі.
Родина, в якій зростав хлопець, багатодітна. Патріна Володимирівна, крім власних дітей, опікувалась ще й племінниками. Її любові і тепла вистачало на всіх.
В злагоді та мирі проживали в теплому херсонському краї. Та прийшли рускі «визволителі» і вигнали з рідного дому велику дружну сім’ю. Не пошкодували ні малолітніх, ні бабусю.
Після довгих поневірянь зупинилися в нашому поліському селищі.
Артем не міг змиритися, що окупанти прийшли на нашу землю. З переконанням визволити рідний край, повернути отчий дім, у грудні добровольцем став на захист рідної Вітчизни.
Трагічна звістка про загибель відважного бійця чорним смутком огорнула багаточисельну родину Патріни Володимирівни та жителів нашої громади», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.
«Унгур’ян Артем В’ячеславович, юний патріот, в свої дев’ятнадцять років став на захист рідної землі.
Родина, в якій зростав хлопець, багатодітна. Патріна Володимирівна, крім власних дітей, опікувалась ще й племінниками. Її любові і тепла вистачало на всіх.
В злагоді та мирі проживали в теплому херсонському краї. Та прийшли рускі «визволителі» і вигнали з рідного дому велику дружну сім’ю. Не пошкодували ні малолітніх, ні бабусю.
Після довгих поневірянь зупинилися в нашому поліському селищі.
Артем не міг змиритися, що окупанти прийшли на нашу землю. З переконанням визволити рідний край, повернути отчий дім, у грудні добровольцем став на захист рідної Вітчизни.
Трагічна звістка про загибель відважного бійця чорним смутком огорнула багаточисельну родину Патріни Володимирівни та жителів нашої громади», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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