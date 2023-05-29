Погода у Луцьку на понеділок, 29 травня

Погода у Луцьку на понеділок, 29 травня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +23°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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