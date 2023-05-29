Погода у Луцьку на понеділок, 29 травня





Про це повідомляє



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +23°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik. Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +23°.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою.

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