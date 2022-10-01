Лучанин Монатик заробив шквал хейту через концерт в нічному клубі

Дмитро Монатик зібрав аншлаг в Одесі. 26 травня артист виступив в одеському нічному клубі Ibiza Beach Club. Багато користувачів у Мережі обурилися, що концерт відбувся того дня, коли РФ завдала ракетного удару по лікарні у Дніпрі.



На сторінці в Instagram артист повідомив, що завдяки цьому концерту вдалося зібрати півмільйона гривень для допомоги пораненим українським військовим, - повідомляє



Артиста в коментарях підтримала дружина. «Пишаюся тобою коханий, скільки добра ти робиш на користь людей та держави! Ти надзвичайний приклад для наших синів! Скільки потрібних, світлих емоцій ти подарував людям, музично-танцювальна терапія та ще й матеріальна допомога нашим бійцям!Продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України», — написала Ірина Монатик.



Співак також відреагував на хейт. «Щось довго перевзувався в українські пісні. Ганьба, вас тільки бабло цікавить», — написали в коментарях. «Спробуйте швидше», — відповів Монатик.



«Монатик, це ганьба, коли вчора розбомбили в Дніпрі медустанову, загинули люди. Ганьба», — написав інший користувач. «Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт», — відреагував співак. А знайшлися й ті, хто написав, що Монатік нібито не переклав свої треки українською. «Усе відремонтовано. Не брешіть. Прийдіть послухайте», — додав артист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Луцьказібрав аншлаг в Одесі. 26 травня артист виступив в одеському нічному клубі Ibiza Beach Club. Багато користувачів у Мережі обурилися, що концерт відбувся того дня, коли РФ завдала ракетного удару по лікарні у Дніпрі.На сторінці в Instagram артист повідомив, що завдяки цьому концерту вдалося зібрати півмільйона гривень для допомоги пораненим українським військовим, - повідомляє NV Артиста в коментарях підтримала дружина. «Пишаюся тобою коханий, скільки добра ти робиш на користь людей та держави! Ти надзвичайний приклад для наших синів! Скільки потрібних, світлих емоцій ти подарував людям, музично-танцювальна терапія та ще й матеріальна допомога нашим бійцям!Продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України», — написала Ірина Монатик.Співак також відреагував на хейт. «Щось довго перевзувався в українські пісні. Ганьба, вас тільки бабло цікавить», — написали в коментарях. «Спробуйте швидше», — відповів Монатик.«Монатик, це ганьба, коли вчора розбомбили в Дніпрі медустанову, загинули люди. Ганьба», — написав інший користувач. «Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт», — відреагував співак. А знайшлися й ті, хто написав, що Монатік нібито не переклав свої треки українською. «Усе відремонтовано. Не брешіть. Прийдіть послухайте», — додав артист.

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