В Офісі президента назвали умови закінчення війни

В Офісі президента назвали умови закінчення війни
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останні вимоги москви для "припинення війни" і озвучив умови офіційного Києва.

За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва, - передає УНН

"... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.

Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".

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Теги: Україна, війна, Офіс президента
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