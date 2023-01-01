В Офісі президента назвали умови закінчення війни





За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва, - передає



"... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.



Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останні вимоги москви для "припинення війни" і озвучив умови офіційного Києва.За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва, - передає УНН "... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".

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