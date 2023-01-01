В Офісі президента назвали умови закінчення війни
Сьогодні, 17:30
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останні вимоги москви для "припинення війни" і озвучив умови офіційного Києва.
За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва, - передає УНН
"... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.
Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва, - передає УНН
"... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.
Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Офісі президента назвали умови закінчення війни
Сьогодні, 17:30
Україна отримає від Австрії 2 мільйони євро на розмінування
Сьогодні, 16:08
У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому
Сьогодні, 15:27
Медіа