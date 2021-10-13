Ягода, що росте на Волині, покращує роботу мозку

Ягода, що росте на Волині, покращує роботу мозку
Довголіття та відмінна робота мозку – це те, про що варто дбати замолоду. Адже когнітивні навички погіршуються з віком. Не секрет, що спосіб життя та раціон можуть впливати на роботу мозку. Тож, тепер вчені назвали ягоду, яка показала феноменальні якості саме у контексті поліпшення когнітивних навичок.

Про це повідомляє 24канал.

Учені факультету наук про життя і медицини Королівського коледжу Лондона залучили до експерименту 61 людину – це здорові, енергійні чоловіки та жінки віком від 65 до 80 років.

Учасники дослідження упродовж 12 тижнів щодня пили відвар із 26 грамів сублімованого порошку дикої лохини. Це теж саме, що з'їдати 75 – 80 цілих ягід лохини, тобто приблизно 178 грамів цієї ягоди.

Водночас контрольній групі пропонували напій-плацебо.

Результати дослідження здивували
Коли ж минуло 3 місяці, група, яка смакувала лохину, продемонструвала поліпшення короткочасної пам'яті та кращу реакцію.

Учасники цієї групи здивували вчених здатністю швидко запам'ятовувати списки слів, вони легко переключались з одного завдання на інше. Крім того, в усіх учасників цієї групи покращився систолічний кров'яний тиск і стан судин.

У другої групи вчені не побачили жодного з описаних ефектів.

Чому лохина має такий вплив на мозок
Секрет лохини, на думку дослідників, полягає в антоціанах – синіх пігментах і поліфенолах, які покращують кровопостачання серця й мозку.

Де ще можна знайти ці пігменти? Ними багата також полуниця, малина, червоний виноград та фіолетові овочі – синя капуста та баклажани. Зустрічаються також у броколі, груші та куркумі.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

ДОВІДКОВО:

Росте рослина у волинських лісах невеликими кущами на торфовиськах, часто поміж чорницею. Ягоди чорно-сизі, вдвічі більші за чорниці та ніжніші на смак. Лохину, зазвичай, збирали вручну. Сучасні фермери використовують механічні комбайни, які збирають ягоди з високих кущів. Наразі розробляють комбайни для збору дикої, низькорослої лохини. Ягоди достигають у період з травня по серпень. Кущі починають плодоносити на третій рік. Період збору ягід триває з кінця червня до кінця серпня. Спочатку рослина дає кілька ягід, а згодом урожай з кожним роком зростає. Лохина плодоносить до 30 років. Для поліпшення росту і збільшення урожаю, лохину добре підживляти мінеральними добривами, а органічні добрива їй протипоказані

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Теги: Волинь, лохина, корисні властивості, здоров'я
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