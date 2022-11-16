Зеленський привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах

Володимир Зеленський привітав Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою в другому турі на пост президента Туреччини.



Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, написав Зеленський в Twitter, - пише



Також президент України розраховує на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.



"Вітаю президента Туреччини Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", – написав Зеленський.



У Туреччині в неділю, 28 травня, пройшов другий тур президентських виборів.



За пост глави держави змагаються чинний президент Реджеп Таїп Ердоган та лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу, який об'єднав навколо себе опозиційні сили, незадоволені правлячим режимом.



За даними державного агентства Anadolu після відкриття 97,12% виборчих урн, Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.



За даними ANKA після відкриття 96,46% урн, Ердоган лідирував з 51,78%, у Киличдароглу – 48,22%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипривітавз перемогою в другому турі на пост президента Туреччини.Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, написав Зеленський в Twitter, - пише "Газета ua". Також президент України розраховує на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи."Вітаю президента Туреччини Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", – написав Зеленський.У Туреччині в неділю, 28 травня, пройшов другий тур президентських виборів.За пост глави держави змагаються чинний президент Реджеп Таїп Ердоган та лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу, який об'єднав навколо себе опозиційні сили, незадоволені правлячим режимом.За даними державного агентства Anadolu після відкриття 97,12% виборчих урн, Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.За даними ANKA після відкриття 96,46% урн, Ердоган лідирував з 51,78%, у Киличдароглу – 48,22%.

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