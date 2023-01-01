Українських пілотів вчитимуть літати на F-16 менше, ніж 6 місяців
Сьогодні, 01:15
Українські пілоти показали дуже високий клас, американці готові перенавчити їх на F-16 менш ніж за 6 місяців.
Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю Донбас Реалії, передає Цензор.НЕТ.
У льотній практиці українські пілоти показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".
"І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – зазначив він.
Голубцов додав, що бар'єром може стати англійська мова.
"Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", – уточнив він.
Голубцов також розповів, за яким принципом відбирали пілотів, які проходитимуть це навчання.
"Вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності", - зазначив він.
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Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю Донбас Реалії, передає Цензор.НЕТ.
У льотній практиці українські пілоти показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".
"І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – зазначив він.
Голубцов додав, що бар'єром може стати англійська мова.
"Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", – уточнив він.
Голубцов також розповів, за яким принципом відбирали пілотів, які проходитимуть це навчання.
"Вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності", - зазначив він.
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