«Вагнерівці» виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходить регулярна армія росії, – Маляр

«Вагнерівці» виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходить регулярна армія росії, – Маляр
Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась. Бахмут. "Вагнерівці" виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак». На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів.
На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи. Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати від Бахмута, оскільки росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході.

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Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
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