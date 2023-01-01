Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА

Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА
Сьогодні, 29 травня, під час ракетного обстрілу росіян українська ППО успішно ліквідувала всі повітряні цілі ворога.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні - 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ, атака
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