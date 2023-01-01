Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко

Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко
За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО у столиці уламки російської ракети впали у Подільському районі. Є поранена людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежу локалізували.

ОНОВЛЕНО станом на 12.15

Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:

Оболонський р-н.:

1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;

Деснянський р-н.:

- на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

- на дорожнє покриття в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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