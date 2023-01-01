Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.



Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежу локалізували.



ОНОВЛЕНО станом на 12.15



Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:



Оболонський р-н.:



1) біля АЗС;

2) на дорожнє покриття із займанням;

3) на зелену зону;



Деснянський р-н.:



- на територію одного з парків;



Дніпровський р-н.:



- на дорожнє покриття в різних місцях.



Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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