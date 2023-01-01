Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко
Сьогодні, 12:07
За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО у столиці уламки російської ракети впали у Подільському районі. Є поранена людина.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежу локалізували.
ОНОВЛЕНО станом на 12.15
Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:
Оболонський р-н.:
1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;
Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;
Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежу локалізували.
ОНОВЛЕНО станом на 12.15
Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:
Оболонський р-н.:
1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;
Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;
Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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