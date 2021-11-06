Волинянка стала чемпіонкою світу з жиму лежачи

Оксана Мотручник стала чемпіонкою світу з жиму лежачи, який відбувся у Південній Африці.



Про це Олег Хом'як.



Оксана Мотрунчик здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вижала штангу вагою у 100 кілограмів.



Ще однією призеркою чемпіонату світу стала волинянка Оксана Ведмідь. У ваговій категорії до 57 кілограмів спортсменка здобула бронзу. Також волинянці вдалося встановити новий рекорд України з жиму лежачи. Оксана Ведмідь вижала штангу вагою у 140 кілограмів.





Важкоатлетка з Волині Оксана Мотручник стала чемпіонкою світу з жиму лежачи, який відбувся у Південній Африці. Про це Суспільному розповів тренер Олег Хом'як.



Оксана Мотрунчик здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вижала штангу вагою у 100 кілограмів.



Ще однією призеркою чемпіонату світу стала волинянка Оксана Ведмідь. У ваговій категорії до 57 кілограмів спортсменка здобула бронзу. Також волинянці вдалося встановити новий рекорд України з жиму лежачи. Оксана Ведмідь вижала штангу вагою у 140 кілограмів.



"На жаль, спроба у боротьбі за золото на 155 кілограмів, з якою Оксана впоралась, не була зарахована суддями через технічну помилку під час виконання", – розповів Олег Хом'як.



Загалом в активі збірної команди України на чемпіонаті світу – чотири медалі: два золота, одне срібло та бронза.



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