Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Кузьмічем
Сьогодні, 09:50
1 червня відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Кузьмічем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з лучанином Кузьмічем Ігорем Олександровичем (10.11.1982 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з лучанином Кузьмічем Ігорем Олександровичем (10.11.1982 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як волинянам дослідити свій родовід: поради працівників архіву
Сьогодні, 10:14
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Кузьмічем
Сьогодні, 09:50
Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times
Сьогодні, 09:42
Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
Сьогодні, 09:25
Медіа