Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Кузьмічем

Ігорем Кузьмічем.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У четвер, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з



Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 червня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У четвер, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з лучанином Кузьмічем Ігорем Олександровичем (10.11.1982 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.

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