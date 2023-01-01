Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Кузьмічем

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Кузьмічем
1 червня відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Кузьмічем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання з лучанином Кузьмічем Ігорем Олександровичем (10.11.1982 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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