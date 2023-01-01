Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times





Про це пише The Times з посиланням на спікера легіону з позивним "Цезар", повідомляє



За його словами, підрозділ продовжить влаштовувати рейди на російському кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.



"Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - розповів "Цезар".



Він заявив, що зараз у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.



"Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як "Вагнера". Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - зазначив речник.



"Цезар" заявив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.



Повалення путінського режиму - діяльність добровольців

22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" вперше перетнули кордон з рф і зайшли в Грайворонський район Бєлгородської області.



У своїх зверненнях бійці пояснили, що хочуть створити демілітаризовану зону між країнами та показати співгромадянам боротьбу з путінським режимом.



Пізніше у легіоні заявили, що



Днями представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли російський кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Добровольці легіону "Свобода Росії", який хоче скинути путінський режим в рф, вербують тисячі росіян для наступу на Москву.Про це пише The Times з посиланням на спікера легіону з позивним "Цезар", повідомляє УНІАН За його словами, підрозділ продовжить влаштовувати рейди на російському кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву."Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - розповів "Цезар".Він заявив, що зараз у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців."Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як "Вагнера". Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - зазначив речник."Цезар" заявив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.Повалення путінського режиму - діяльність добровольців22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" вперше перетнули кордон з рф і зайшли в Грайворонський район Бєлгородської області.У своїх зверненнях бійці пояснили, що хочуть створити демілітаризовану зону між країнами та показати співгромадянам боротьбу з путінським режимом.Пізніше у легіоні заявили, що демілітаризація прикордонних областей рф тільки починається Днями представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли російський кордон.

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