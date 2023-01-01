Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ

Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській розвідці.

За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", - повідомило джерело.

Зазначається, що операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 кв. кілометрів.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення росії та додають, що "продовжують рух далі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бєлгородська область, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Сьогодні, 13:00
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Сьогодні, 12:45
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Сьогодні, 12:30
Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів» Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Сьогодні, 12:30
Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Сьогодні, 11:35
У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Сьогодні, 13:00
 0
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Сьогодні, 12:45
 0
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Сьогодні, 12:30
 0
Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8