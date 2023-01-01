Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ





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За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.



"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", - повідомило джерело.



Зазначається, що операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 кв. кілометрів.



При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення росії та додають, що "продовжують рух далі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській розвідці.За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області."Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", - повідомило джерело.Зазначається, що операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 кв. кілометрів.При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення росії та додають, що "продовжують рух далі".

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