Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрні покази. Цього тижня на глядачів та глядачок чекають легенда про зрадника Іуду, мюзикл «Попелюшка» та комедія про любов.

У рубриці «Театральний анонс» ВолиньPost розповідає про культурні заходи першими, тож не пропустіть.

Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинак, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда однаково не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.

На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші?

Відповіді на ці запитання шукатимуть на камерній сцені театру.

Прем'єра «На полі крові» відбудеться 26 та 27 травня о 18:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня


Не кожній дівчині до снаги, народившись у звичайній сім'ї, вийти заміж за принца.

Як здійснюватиметься мрія потрапити на королівський бал, хто допомагатиме героїні і які чари витатимуть в повітрі, кличуть побачити й послухати під час мюзиклу «Попелюшка».

Коли: 28 травня, о 12:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня


Чи вдасться з дитинства зарученому Графові так і не одружитися з примусу з Графинею Оляною? Але ж і ціна велика такої забаганки – цілковита втрата спадку! Чи зуміє герой втілити в життя хитромудрий і дотепний план, аби панна сама відмовилась від затії?

Перегляньте комедію «Кохайний нелюб», аби дізнатись.

Коли: 28 травня, о 18:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня


Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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