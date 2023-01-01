Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
На бойовому чергуванні у Чорному морі росія тримає вісім кораблів, зокрема два носії крилатих ракет типу "Калібр", залп яких становить до 16 ракет.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.

"Станом на 11:00 23 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - сім кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

Нагадаємо, що росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область.

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Теги: Росія, Україна, війна
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