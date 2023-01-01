Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»





Про це Військово-морські сили Збройних сил України



"Станом на 11:00 23 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться у повідомленні.



Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - сім кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На бойовому чергуванні у Чорному морі росія тримає вісім кораблів, зокрема два носії крилатих ракет типу "Калібр", залп яких становить до 16 ракет.Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці."Станом на 11:00 23 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться у повідомленні.Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - сім кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.Нагадаємо, що росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область

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