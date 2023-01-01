У Польщі підтвердили початок навчань українських пілотів на літаках F-16





Цю інформацію підтвердило



“Так, це правда”, – повідомив високопосадовець, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.



За словами джерела, офіційна інформація з цього приводу буде пізніше. Високопосадовець в уряді Польщі наголосив, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.



Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пілоти Збройних сил України розпочали навчання на винищувачах F-16 у Польщі.Цю інформацію підтвердило Укрінформу джерело в польському уряді.“Так, це правда”, – повідомив високопосадовець, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.За словами джерела, офіційна інформація з цього приводу буде пізніше. Високопосадовець в уряді Польщі наголосив, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Україна невдовзі отримає винищувачі F-16 . Він додав, що тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося.

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