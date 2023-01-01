Стала відома назва волинської компанії, яка відправляла деталі для підводних човнів в росію

Стала відома назва волинської компанії, яка відправляла деталі для підводних човнів в росію
Волинською компанією, яка постала в російську федерацію комплектуючі до підводних човнів, є ТОВ «НВФ «Корунд». Керівник фірми – Микола Корбут.

Про це Волинським новинам стало відомо з власних джерел.

Сьогодні у Службі безпеки України повідомили, що на Волині викрили компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів.

Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

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Теги: «Корунд», Волинь, СБУ, співпраця з росією
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Коментарі 1
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200 тисяч одиниць!
Ого скільки в рашкі підводних човнів!
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