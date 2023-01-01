Стала відома назва волинської компанії, яка відправляла деталі для підводних човнів в росію

Микола Корбут.



Про це



Сьогодні у Службі безпеки України



Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинською компанією, яка постала в російську федерацію комплектуючі до підводних човнів, є ТОВ «НВФ «Корунд». Керівник фірми –Про це Волинським новинам стало відомо з власних джерел.Сьогодні у Службі безпеки України повідомили, що на Волині викрили компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів.Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

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