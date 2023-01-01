Стала відома назва волинської компанії, яка відправляла деталі для підводних човнів в росію
Сьогодні, 14:10
Волинською компанією, яка постала в російську федерацію комплектуючі до підводних човнів, є ТОВ «НВФ «Корунд». Керівник фірми – Микола Корбут.
Про це Волинським новинам стало відомо з власних джерел.
Сьогодні у Службі безпеки України повідомили, що на Волині викрили компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Волинським новинам стало відомо з власних джерел.
Сьогодні у Службі безпеки України повідомили, що на Волині викрили компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, зокрема підводних човнів.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
Стала відома назва волинської компанії, яка відправляла деталі для підводних човнів в росію
Сьогодні, 14:10
«Вибухове послання» для окупантів: волонтери «Української команди» відправили на передову партію дронів-камікадзе. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
Медіа
Ого скільки в рашкі підводних човнів!