Волинська компанія постачала в росію комплектуючі для підводних човнів, – СБУ
Сьогодні, 11:40
СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.
До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.
Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.
Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
▪️ комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
▪️ гроші, одержані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.
До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.
Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.
Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр».
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.
Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
▪️ комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
▪️ гроші, одержані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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