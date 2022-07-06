Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Сьогодні, 11:35
Настоятелю монастиря з Мелітополя, який брав участь у заходах на підтримку держави-агресора та очікував на прихід «руського миру», повідомили про підозру.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.
Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.
Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.
За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.
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Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.
Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.
Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.
За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.
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