Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі

Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Настоятелю монастиря з Мелітополя, який брав участь у заходах на підтримку держави-агресора та очікував на прихід «руського миру», повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.

Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

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Теги: Росія, Україна, війна, настоятель монастиря, підозра
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