Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі





Про це



За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.



За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.



Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.



Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.



За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятелю монастиря з Мелітополя, який брав участь у заходах на підтримку держави-агресора та очікував на прихід «руського миру», повідомили про підозру.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу рф.Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

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