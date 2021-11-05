40-річний житель Луцька організував нарколабораторію
Сьогодні, 11:45
На Волині поліцейські викрили діяльність нарколабораторії: вартість вилученого сягає понад 1,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє Національна поліція України у телеграмі.
Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну.
Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.
Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін.
Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей.
А для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».
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Про це повідомляє Національна поліція України у телеграмі.
Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну.
Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.
Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін.
Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей.
А для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».
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