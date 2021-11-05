40-річний житель Луцька організував нарколабораторію





Про це повідомляє Національна поліція України у телеграмі.



Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну.



Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.



Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін.



Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей.



А для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські викрили діяльність нарколабораторії: вартість вилученого сягає понад 1,4 мільйона гривень.Про це повідомляє Національна поліція України у телеграмі.Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну.Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін.Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей.А для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію