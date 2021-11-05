40-річний житель Луцька організував нарколабораторію

40-річний житель Луцька організував нарколабораторію
На Волині поліцейські викрили діяльність нарколабораторії: вартість вилученого сягає понад 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України у телеграмі.

Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну.

Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.

Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін.

Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей.

А для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».

40-річний житель Луцька організував нарколабораторію

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Теги: нарколабораторія, амфетамін, затримання
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