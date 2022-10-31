Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО





Відео опублікував Департамент муніципальної варти.



22-річний водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації з номерним знаком «PP7700N», рухаючись проспектом Соборності,



В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.



На місці події працював екіпаж поліції, який склав на водія адміністративні матеріали за порушення ст. 124; ч. 1 ст. 126 та ст. 139 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку BMW на великій швидкості зніс огорожу й вилетів на смугу зустрічного руху перед пішохідним переходом. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.Відео опублікував Департамент муніципальної варти.22-річний водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації з номерним знаком «PP7700N», рухаючись проспектом Соборності, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, через що не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожнє огородження.В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.На місці події працював екіпаж поліції, який склав на водія адміністративні матеріали за порушення ст. 124; ч. 1 ст. 126 та ст. 139 КУпАП.

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