Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
У Луцьку BMW на великій швидкості зніс огорожу й вилетів на смугу зустрічного руху перед пішохідним переходом. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.
Відео опублікував Департамент муніципальної варти.
22-річний водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації з номерним знаком «PP7700N», рухаючись проспектом Соборності, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, через що не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожнє огородження.
В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На місці події працював екіпаж поліції, який склав на водія адміністративні матеріали за порушення ст. 124; ч. 1 ст. 126 та ст. 139 КУпАП.
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Відео опублікував Департамент муніципальної варти.
22-річний водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації з номерним знаком «PP7700N», рухаючись проспектом Соборності, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, через що не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожнє огородження.
В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На місці події працював екіпаж поліції, який склав на водія адміністративні матеріали за порушення ст. 124; ч. 1 ст. 126 та ст. 139 КУпАП.
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