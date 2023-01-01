Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області

Володимир Зеленський сьогодні, 23 травня, побував на одній з фронтових ділянок, де привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.



Про це йдеться у



"Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України", - йдеться в повідомленні.



Зеленський також зазначив, що в Україні створюють корпус морської піхоти – буде сформовано нові бригади, яких забезпечать сучасною технікою та озброєнням.



Президент вручив державні нагороди. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.



За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.



Відзнаку Президента України "За мужність та відвагу" отримало командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділи: 18-ий окрем батальйону морської піхоти та 137 окремий батальйон морської піхоти, а також 406-й окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремий розвідувальний батальйон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсьогодні, 23 травня, побував на одній з фронтових ділянок, де привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.Про це йдеться у телеграм-каналі президента."Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України", - йдеться в повідомленні.Зеленський також зазначив, що в Україні створюють корпус морської піхоти – буде сформовано нові бригади, яких забезпечать сучасною технікою та озброєнням.Президент вручив державні нагороди. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковникута полковникуЗа особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.Відзнаку Президента України "За мужність та відвагу" отримало командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділи: 18-ий окрем батальйону морської піхоти та 137 окремий батальйон морської піхоти, а також 406-й окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремий розвідувальний батальйон.

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