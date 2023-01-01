Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області

Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 травня, побував на одній з фронтових ділянок, де привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

"Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що в Україні створюють корпус морської піхоти – буде сформовано нові бригади, яких забезпечать сучасною технікою та озброєнням.

Президент вручив державні нагороди. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області

Відзнаку Президента України "За мужність та відвагу" отримало командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділи: 18-ий окрем батальйону морської піхоти та 137 окремий батальйон морської піхоти, а також 406-й окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремий розвідувальний батальйон.

Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Сьогодні, 13:00
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Сьогодні, 12:45
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Сьогодні, 12:30
Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів» Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Сьогодні, 12:45
Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Сьогодні, 11:35
У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп – 16 «Калібрів»
Сьогодні, 13:05
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Сьогодні, 13:00
 0
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - ЗМІ
Сьогодні, 12:45
 0
Зеленський побував на фронтовій ділянці Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області
Сьогодні, 12:30
 0
Авто знесло паркан: показали момент ДТП на Соборності у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8