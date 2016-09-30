На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі
22 травня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Волинській області.

Про це інформує головне управління ДСНС України у Волинській області

Зокрема вранці бійці 4 ДПРЧ м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Уховецьк ліквідували пожежу в дерев’яній альтанці, прибудованій до господарської споруди у с. Уховецьк на Ковельщині. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Імовірно, з цієї ж причини загорілася господарська солома на присадибній ділянці у с. Видерта Камінь-Каширського району. Пожежу ліквідували вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Видерта та рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського.

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи двічі виїжджали на ліквідацію пожеж сміття на відкритих територіях – у с. Запілля Любомльської громади та у с. Біличі Литовезької громади. В обох випадках горіння, імовірно, спричинене необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.

На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі

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Теги: пожежа, ліквідація, Волинь
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