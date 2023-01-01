У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу

У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу
Вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності, за участі автомобіля BMW.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині

Патрульні негайно відправилися на місце події, де з’ясували, що 22-річний керманич позашляховика не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості, через що й не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожнє огородження.

На чоловіка інспектори склали адміністративні матеріали, зокрема за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність чинного поліса страхування) та за ст. 139 (Пошкодження дорожнього огородження) КУпАП.
У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу
У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу

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Теги: Поліція, ДТП, Луцьк
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